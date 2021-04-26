РИАМО - 26 апр. С начала вакцинации от Covid-19 Подмосковье уже получило 985 тыс. доз отечественного препарата «Спутник V», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем получать новые партии вакцины «Спутник V». Вирус никуда не ушел, на данный момент прививка — единственный надежный способ защитить себя от Covid-19 и его тяжелых осложнений. Это особенно важно для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сделать прививку можно в поликлиниках, мобильных комплексах, пунктах вакцинации в торговых центрах, МФЦ, а также в центрах «Активного долголетия».

Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и ТЦ, записываться заранее не нужно. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.

Жителям Подмосковья ранее рекомендовали пройти Covid‑вакцинацию в преддверии длинных майских праздников.

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