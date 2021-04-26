РИАМО - 26 апр. Михаил Сеславинский покинул пост главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), сообщает Газета.ru.

Роспечать упразднили в конце 2020 года по указу президента РФ Владимира Путина.

Сеславинский возглавлял ведомство с 2004 года. В течении этого времени Роспечать предоставляла государственную поддержку крупнейшим российским газетам, журналам, информационным агентствам и телекомпаниям.

Кроме того, Роспечать занималась разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания.