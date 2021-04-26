РИАМО - 26 апр. Сотрудники ГУ МВД России по Москве возбудили административное дело после проверки интервью журналиста Юрия Дудя, материал проверили на предмет пропаганды наркотиков, сообщает ТАСС.

Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Они попросили проверить интервью блогера на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В Лиге считают нужным пресечь нарушение и привлечь виновных к юридической ответственности.