РИАМО - 26 апр. Московская область заняла третье место в медиарейтинге по упоминаемости российских регионов в контексте майских указов президента РФ Владимира Путина за март 2021 года, сообщается на сайте компании «Медиалогия».

На первом месте медиарейтинга расположился Краснодарский край, следом идет Республика Башкортостан.

СМИ сообщали, что в Московской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году благоустроят 31 парк. Также СМИ писали, что в Подмосковье завершают отбор территорий для вынесения на голосование по благоустройству в рамках данного нацпроекта.

Помимо этого СМИ сообщали, что в 2021 году в Московской области запланировано отремонтировать свыше 1,4 тыс. км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина.