РИАМО - 26 апр. В августе текущего года в Московском зоопарке откроют для посетителей пешеходный мост, сейчас работы по его реконструкции подходят к концу, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Мост будет расширен. Практически уже завершается строительство. <...> Сдать его планируют, как и другие объекты, в августе этого года», - рассказала Акулова.

По ее словам, помимо реконструкции пешеходного моста в Московском зоопарке, идут ремонтные работы вольера для ластоногих и строительство входа со станции метро «Баррикадная».

В октябре 2021 года Московский зоопарк впервые станет площадкой для проведения ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов WAZA-2021. Формат конференции определится в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в столице.