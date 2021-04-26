РИАМО - 26 апр. Одной из основных обязанностей работодателя при осуществлении процедуры расследования несчастного случая является соблюдение порядка извещения о данном факте, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.

О каких случаях сообщать

Согласно Трудовому кодексу РФ, расследованию и учету подлежат несчастные случаи, произошедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя.

Расследованию подлежат случаи, когда пострадавшие погибли, утратили трудоспособность или получили повреждения, из-за которых им пришлось перейти на другую работу. При этом расследуются инциденты, которые произошли в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других действий, предусмотренных перед началом и после окончания работы.

Также расследуются несчастные случаи, произошедшие при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Кого необходимо известить

Согласно ТК РФ, работодатель (его представитель) обязан немедленно проинформировать органы и организации о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом.

При групповом несчастном случае (касается двух человек и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в течение суток обязан направить извещение по установленной форме любым имеющемся средством связи в следующие инстанции:

в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

в прокуратуру по месту происшествия;

в орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в территориальное профсоюзное объединение. Отсутствие в организации выборного профсоюзного органа не является основанием для ненаправления извещения о произошедшем несчастном случае.

Ответственность работодателя

Для объективного решения вопроса о направлении извещения о несчастном случае и надлежащем составе комиссии по его расследованию следует руководствоваться Схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве. Достоверным источником этих сведений является медицинское заключение о характере полученных повреждений в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести (учетная форма №315/у), поэтому работодатель должен незамедлительно запросить этот документ в медучреждении.

Неправильное либо несвоевременное извещение является нарушением законодательства о труде, за которое предусмотрена административная ответственность. Одновременно это является основанием для квалификации действий работодателя как попытки сокрытия несчастного случая.

Согласно постановлению Минтруда России, при выявлении несчастного случая на производстве, о котором работодатель не сообщил в соответствующие органы в установленные сроки, государственный инспектор труда проводит дополнительное расследование вне зависимости от давности происшествия.

По результатам расследования государственный инспектор труда составляет заключение и выдает работодателю обязательное для исполнения предписание. Таким образом расследование несчастного случая может проводиться госинспектором труда без образования соответствующей комиссии.

В конечном итоге соблюдение порядка извещения о несчастном случае на производстве позволит работодателю исключить неблагоприятные для себя последствия, в том числе привлечение к административной ответственности.