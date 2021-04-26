РИАМО - 26 апр. Еще 330 человек выздоровели после коронавируса в Московской области, с начала пандемии вылечились и выписались 203 720 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

При этом за сутки в Подмосковье умерло 8 человек. За все время пандемии скончались 5748 человек.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 247 394 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 609 выявили за минувшие сутки.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Вакцинация в регионе доступна в более 220 стационарных пунктах. На интерактивной карте можно выбрать подходящий пункт и проложить к нему маршрут.