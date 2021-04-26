РИАМО - 26 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выходные между майскими праздниками в России не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы, сообщает ТАСС.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — подчеркнул Песков.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что организации не накажут за неисполнение указа о выходных.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Такое решение было связано с недопущением распространения коронавируса.

В этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.