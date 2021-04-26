РИАМО - 26 апр. Еще 609 случаев заболевания коронавирусом выявили в Московской области за минувшие сутки, при появлении любых симптомов ОРВИ жителям рекомендуют вызывать врача на дом, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе выявили 247 394 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 5 748 человек, выздоровели и выписались 203 720 человек.

Ранее жителям Московской области заранее порекомендовали позаботиться о своем здоровье и защитить себя от коронавируса, чтобы без проблем провести длинные майские праздники.

Вакцинация в регионе доступна в более 220 стационарных пунктах. На интерактивной карте можно выбрать подходящий пункт и проложить к нему маршрут.

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