РИАМО - 26 апр. Мастер-классы и вебинары по подготовке проектов к конкурсу грантов мэра Москвы пройдут для сотрудников некоммерческий организаций в рамках образовательной программы «НКО Лаб», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зарегистрироваться на мероприятие может любая социально ориентированная НКО, которая собирается принять участие в конкурсе грантов. Зарегистрироваться можно на сайте. Запись на обучение откроется после начала приема заявок на участие в конкурсе.

Слушатели узнают, как превратить идею в полноценный проект, который будет развиваться и приносить пользу. Потенциальных участников конкурса проведут по всем этапам подготовки заявки.

«Эксперты также расскажут, как обосновать актуальность проекта и правильно сформулировать его цели и задачи, составить смету, грамотно рассчитать бюджет и отчитаться за финансовые результаты, найти единомышленников для реализации инициативы и подготовить письма поддержки от партнеров», - сообщается на сайте.

В мае 2021 года также будут проводиться индивидуальные консультации по конкретным заявкам.