РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 апр. В Домодедове за сутки выявили еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7224 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за период с 24 по 26 апреля выявили 1816 случаев заболевания. Из них 609 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 247 394 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 748 человек. Выздоровели и выписались 203 720 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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