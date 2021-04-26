РИАМО - 26 апр. Московская область стала одним из пилотных регионов страны, в которых Всероссийский союз страховщиков (ВСС) будет проводить программу добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для разработки региональной программы создана рабочая группа. Первое заседание пройдет в начале мая. По итогам обсуждений в программу будут внесены самые выгодные условия для жильцов.

«Страхование, безусловно, для каждого жителя области будет добровольным. В программу войдут надежные компании, которые будут добросовестно предоставлять свои услуги населению и которым жители смогут доверить страхования своего жилья», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По предварительным разработкам программы, по инициативе самих жителей и для их удобства плата за добровольное страхование будет включена в единый платежный документ.

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