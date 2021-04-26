РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. 53 площадки в Красногорске привели в порядок на субботниках в рамках месячника благоустройства в апреле, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский в понедельник провел еженедельное совещание в актовом зале администрации Красногорска.

Завершился месячник по благоустройству. Всего в субботниках приняли участие 25 тыс. человек, генеральные уборки проведены на 53 площадках.

Дорожные и коммунальные службы продолжают наводить чистоту в округе. Продолжаются мероприятия по наведению порядка у памятников и мемориальных комплексов.

Актуализируются списки участников Великой Отечественной войны для того, чтобы поздравить и поблагодарить каждого ветерана с Днем Победы.