РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. На базе школ подмосковного Красногорска в период летних каникул откроют 28 детских оздоровительных лагерей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский в понедельник провел еженедельное совещание в актовом зале администрации Красногорска.

В Красногорске на базе школ откроются 28 детских оздоровительных лагерей. Для ребят постарше будет организовано 30 трудовых бригад, они будут работать с июля по ноябрь.

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