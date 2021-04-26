РИАМО - 26 апр. Региональные операторы должны мобилизоваться на период майских праздников, чтобы не допустить навалов мусора, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу вас на праздниках быть очень внимательными. Люди будут отдыхать, мусор нужно своевременно вывозить», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он поручил после майских праздников отчитаться профильным ведомствам о проделанной работе.

Между тем, в настоящий момент в Подмосковье дополнительно с уборкой мусора привлечено 174 машины. Это самосвалы и ломовозы.