РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. В подмосковном Красногорске прививку от коронавируса сделали 27 тыс. человек, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский в понедельник провел еженедельное совещание в актовом зале администрации Красногорска.

«Увеличиваются темпы иммунизации населения от коронавируса. Выездные бригады медиков в выходные работали в торговых центрах, гипермаркетах, на субботниках», – говорится в сообщении.

За неделю прививки от Covid-19 сделали 2,4 тыс. красногорцев, за весь период – 27 тыс. человек.

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