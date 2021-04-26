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Защита от клещей: виды вакцин и сочетание с прививками от коронавируса

Когда делать прививку от клещевого энцефалита и сочетается ли она с вакциной от коронавируса, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Игорь Зарембо
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Что такое клещевой энцефалит

© РИА Новости,   Михаил Мордасов

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – это острое инфекционное заболевание, которое преимущественно поражает центральную нервную систему. Негативными последствиями укуса клеща могут быть инвалидность и даже летальный исход.

«Встретиться» с клещом – переносчиком энцефалита – можно не только в лесу, но и, например, в парке или на детской площадке.

Во время присасывания клещ выпускает анестезирующее вещество, поэтому человек не чувствует дискомфорта и замечает насекомое на теле только спустя пару дней.

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Вакцины от клещевого энцефалита

© РИАМО,   Николай Корешков

Для того, чтобы обезопасить себя в сезон активности клещей, который начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью, следует заранее вакцинироваться.

По данным Роспотребнадзора, прививки против клещевого энцефалита делают несколькими видами вакцин – российского, немецкого и австрийского производства. Для этого используют один из пяти препаратов.

Среди них – вакцина российского производства «ЭнцеВир». Ее хорошо переносят взрослые, а вот у детей могут возникнуть побочные эффекты.

Российский препарат «ЭнцеВир Нео» без опасения можно использовать и для детей – он практически не вызывает побочных эффектов.

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Еще одна российская вакцина, которая хорошо переносится и не вызывает побочных эффектов даже у самых маленьких – «Клещ-Э-Вак».

Для профилактики клещевого энцефалита в России также используют немецкий препарат «Энцепур», который производится в двух формах: для детей (от 1 года до 11 лет) и взрослых (с 12 лет).

Применяется для вакцинации против клещей и австрийский состав «ФСМЕ-Иммун». его также производят в двух формах: для введения взрослому и ребенку.

По словам врача-инфекциониста Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Анны Свентицкой, эти вакцины схожи по структуре, поэтому могут быть взаимозаменяемы.

«Введение препаратов обеспечивает формирование иммунной защиты против штаммов вируса независимо от географии (западная Европа – Дальний Восток)», - отметила медик.

Однако эти препараты не защищают от всех болезней, переносимых клещами (например, болезни Лайма).

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Когда нужно вакцинироваться

  pixabay.com

Вакцинацию от клещей проводят, как правило, в два этапа. График прививок зависит от выбранного препарата, пояснила Свентицкая.

«Вакцинироваться можно круглогодично. При этом первую вакцину лучше сделать в конце осени, вторую – в феврале – начале марта, то есть через три-четыре месяца. Такой схемы вакцинации хватит для формирования сезонного иммунитета», - рассказала врач.

При необходимости экстренной профилактики, например, в летнее время, интервал между первой и второй прививками может быть сокращен до 14 дней.

Важно помнить, что вакцина должна быть поставлена не позднее, чем за три-четыре недели до начала весенне-летнего сезона. Этого времени будет достаточно для формирования защитного иммунитета.

«По схеме иммунизация проходит тогда, когда необходимо подготовить человека к поездке в опасный район. Посещение природного очага клещевого энцефалита рекомендовано не ранее, чем через две недели после второй прививки», - отметила Свентицкая.

Ревакцинацию необходимо сделать спустя год, а после – каждые три года. Нарушение сроков вакцинации может препятствовать развитию полноценного иммунного ответа.

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Как ставится прививка

© РИА Новости,   Михаил Мордасов

Прививку от клещевого энцефалита в любом возрасте ставят внутримышечно. Укол делают в предплечье обычным шприцом или специальным, который идет в комплекте с вакциной. Иногда укол делают подкожно в область лопатки – такой вариант чаще используется в случае введения детских импортных составов. Вводить препарат внутривенно категорически запрещено.

Бесплатно вакцинироваться от клещевого энцефалита можно по полису ОМС в государственных медицинских учреждениях. Однако если показаний для иммунизации нет, то придется вакцинироваться на платной основе.

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Побочные эффекты

© РИАМО,   Александр Манзюк

Прививка от клещевого энцефалита безболезненная и не вызывает жжения. Изредка возможен зуд в месте введения, отмечают в Роспотребнадзоре.

В некоторых случаях после прививки от клещевого энцефалита могут появиться побочные эффекты, в том числе: краткосрочное повышение температуры, головная боль, усталость, тошнота, диарея, увеличение лимфатических узлов рядом с местом введения препарата.

Если же человеку ввели вещество, которое хранилось неправильно или было просрочено, могут возникнуть осложнения: отек Квинке (ангиневротический отек), проблемы с сердцем и сосудами, а также обострение хронических заболеваний. При их возникновении следует немедленно обратиться к врачу.

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Показания и противопоказания

  tutzud.ru

Прививаться следует людям, проживающим в зонах, неблагополучных по клещевому энцефалиту, а также тем, кто планирует поездки в эти районы в сезон активности клещей, работникам сельскохозяйственной промышленности и охотникам.

Существует и ряд противопоказаний для прививки. К ним относятся вирусные инфекции, туберкулез, эпилепсия, сахарный диабет обоих типов, эндокринные патологии, тяжелые патологии почек и печени, злокачественные новообразования, а также индивидуальная непереносимость препарата. От прививки стоит отказаться в том случае, если предыдущее введение состава вызвало тяжелую реакцию.

Противопоказаниями являются также беременность, период лактации и состояния, при которых наблюдается сильное снижение иммунитета.

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Сочетание прививок от COVID-19 и клещевого энцефалита

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

По словам Свентицкой, вакцины против клещевого энцефалита и против коронавируса совмещать не стоит, так как опыт вакцинации от новой коронавирусной инфекции пока небольшой.

Если другие вакцины в некоторых случаях допускается вводить одновременно, при отсутствии противопоказаний и консультации со специалистом, только в разные участки тела, то с вакциной от коронавируса дела обстоят сложнее.

«Взаимодействие вакцины от COVID-19 с другими лекарственными препаратами и вакцинами не изучено, согласно данным из официальной инструкции по применению препарата», - отметила вирусолог.

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Как защититься, если не привился

© Фото,   pixabay

По данным Роспотребнадзора за 2020 год, из 53 административных территорий Подмосковья клещи, инфицированные энцефалитом, был зарегистрированы в Дмитровском и Талдомском городских округах.

По словам врача-дезинфектолога, директора по качеству компании dobrolov.com Николая Дубинина, в Подмосковье можно также заразиться болезнью Лайма, или инфекционным клещевым боррелиозом (ИКБ), но специфической профилактики против этого заболевания нет. В связи с этим остается только неспецифическая профилактика.

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Главные рекомендации специалиста по защите от укусов клещей следующиие:

- правильно одеваться при походе в лес или поле, а именно – надевать вещи, надежно защищающие голову, шею, ноги, спину от проникновения насекомых-вредителей;

- проводить само- и взаимоосмотр на предмет наличия клещей на одежде и теле при выходе из леса и во время нахождения там;

- обрабатывать одежду инсектицидными препаратами;

- обрабатывать от клещей садовый участок и прилегающую территорию с применением инсектицидов.

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КлещиПандемия коронавирусной инфекции COVID-19ВакцинаВакцинацияЗдоровьеЗдравоохранение
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