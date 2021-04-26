Защита от клещей: виды вакцин и сочетание с прививками от коронавируса

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Для того, чтобы обезопасить себя в сезон активности клещей, который начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью, следует заранее вакцинироваться.

По данным Роспотребнадзора, прививки против клещевого энцефалита делают несколькими видами вакцин – российского, немецкого и австрийского производства. Для этого используют один из пяти препаратов.

Среди них – вакцина российского производства «ЭнцеВир». Ее хорошо переносят взрослые, а вот у детей могут возникнуть побочные эффекты.

Российский препарат «ЭнцеВир Нео» без опасения можно использовать и для детей – он практически не вызывает побочных эффектов.

Еще одна российская вакцина, которая хорошо переносится и не вызывает побочных эффектов даже у самых маленьких – «Клещ-Э-Вак».

Для профилактики клещевого энцефалита в России также используют немецкий препарат «Энцепур», который производится в двух формах: для детей (от 1 года до 11 лет) и взрослых (с 12 лет).

Применяется для вакцинации против клещей и австрийский состав «ФСМЕ-Иммун». его также производят в двух формах: для введения взрослому и ребенку.

По словам врача-инфекциониста Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Анны Свентицкой, эти вакцины схожи по структуре, поэтому могут быть взаимозаменяемы.

«Введение препаратов обеспечивает формирование иммунной защиты против штаммов вируса независимо от географии (западная Европа – Дальний Восток)», - отметила медик.

Однако эти препараты не защищают от всех болезней, переносимых клещами (например, болезни Лайма).