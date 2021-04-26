РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Три природных пожара из-за пала травы произошли на территории Красногорска за неделю, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский в понедельник провел еженедельное совещание в актовом зале администрации Красногорска.

За минувшую неделю в ЕДДС округа поступило 5,2 тыс. звонков. Обращений от граждан о подтоплениях частных домов, участков дорог и придомовых территорий через систему 112 не поступало. Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Ведется постоянный мониторинг уровня воды в реках.

За неделю в округе произошло три природных пожара, вызванных палом сухой травы. На контроле пикниковые зоны, где в майские праздники ожидается большое скопление отдыхающих.