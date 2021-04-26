РИАМО - 26 апр. Дополнительно с уборкой мусора в Подмосковье привлечено 174 машины – самосвалы и ломовозы, заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы эту работу будем в таком же мобилизованном режиме продолжать», - отметил Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он подчеркнул, что такая мера связана с наступлением Пасхи, родительского дня, а также началом дачного сезона.

По словам заместителя директора РТ-Инвест, заместителя генерального директора УК «Региональный оператор» Дмитрия Петрова, в компании продолжается мобилизация.

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