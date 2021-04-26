РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию в Троицком соборе Подольска в честь Лазаревой субботы, сообщается на сайте собора.

Ему этот день сослужили настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба, благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов), благочинный Люберецкого церковного округа священник Вячеслав Новак и клирики собора.

По окончании богослужения архиепископа Аксия приветствовал Ганаба, который преподнес владыке икону Спаса Нерукотворного. Также его приветствовал глава Подольска Николай Пестов.

Богослужебные песнопения исполнил правый хор Троицкого собора под управлением иподиакона Кирилла Краюшкина. В литургии приняли участие воспитанники духовных школ собора.

В Лазареву субботу христиане воспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря, которое он совершил как доказательство грядущего воскресения всех умерших.