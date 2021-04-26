РИАМО - 26 апр. На территории Московской области на Страстной неделе планируется провести 16 тематических ярмарок, приуроченных к празднику Пасхи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«На этой неделе в преддверии Пасхи в Подмосковье пройдет 16 ярмарок. Они будут организованы в 15 городских округах. Тематические ярмарки уже начали свою работу в пяти городских округах – Дмитровском, Пушкинском, Красногорске, Ступине и Фрязине», – сказал Сергей Воскресенский.

На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции фермеров, а также храмов и монастырей области: традиционные куличи и яйца, монастырские пироги, церковная утварь.

Кроме того, запланированы различные развлекательные программы – выступления народных музыкальных коллективов, мастер-классы, пасхальные гуляния, русские народные забавы, детские анимационные программы.

В течение недели ярмарки также состоятся в Волоколамском, Одинцовском, Рузском городских округах, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Красногорске, Луховицах, Шатуре и Электростали.

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