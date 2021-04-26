РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец выиграли восемь наград на соревнованиях по восточному боевому единоборству, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Команда из девяти люберецких спортсменов поучаствовала в первом открытом первенстве и чемпионате Северо-западного федерального округа России по восточному боевому единоборству. По итогам соревнований спортсмены завоевали восемь наград, одну из них – серебряную – на чемпионате, остальные семь – на первенстве.

Соревнования прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге, их участниками стали более 350 спортсменов.