РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Спасатели Люберец провели субботник, в рамках которого высадили саженцы деревьев, сообщает пресс-служба Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

В минувшие выходные работники пожарных и спасательных подразделений Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели субботник. Были привлечены силы дежурных караулов.

«Работники подразделений убрали накопившийся мусор, сгребли старые листья и сухую траву, обновили клумбы, покрасили бордюры. Кроме того, спасатели и пожарные побелили деревья и посадили новые саженцы по периметру территории», – сказал начальник 340-й пожарной части Владимир Мареичев.

Также они навели порядок и внутри подразделений – помыли окна, протерли пыль и провели противовирусную обработку жилых и служебных помещений.