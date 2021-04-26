РИАМО - 26 апр. Жители Подмосковья за прошедшую неделю больше всего писали в социальных сетях по вопросам дорог и транспорта, ЖКХ и благоустройства, сообщила министр правительства Московской области по вопросам информационной политики Анастасия Звягина.

С 12 по 18 апреля было 5,8 тыс. обращений в соцсетях. За неделю 19-25 апреля - около 6 тыс.

«Рост совсем небольшой - 3%. Самый большой рост по вопросам ЖКХ, вывозу мусора и социальной поддержке», - сказала Звягина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она отметила, что наибольшее число обращений было из Одинцова, Балашихи и Щелкова.

«В социальных сетях выросло число обращений на открытые люки. Уважаемые главы, обращаю вообще внимание, что это вопрос безопасности», - подчеркнула Звягина.

Она добавила, что жители также жалуются на крыс.