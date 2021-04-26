РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. С 28 апреля в Красногорской горбольнице №1 можно будет привиться от Covid-19 вакциной «ЭпиВакКорона», вакцина разработана научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе больницы.

Цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» включает в себя две прививки и интервал между ними 21 день. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. До и после вакцинации медработник проверит состояние пациента.

Вакцинироваться «ЭпиВакКороной» можно по записи в поликлинике на улице Карбышева, 4 и в филиале больницы на улице Октябрьской, 17. Пункты вакцинации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Также можно сделать прививку по субботам: на улице Карбышева – с 8:00 до 15:00, на Октябрьской – с 9:00 до 15:00.

Записаться можно на портале госуслуг и по телефону 122.

В указанных поликлиниках Красногорской горбольницы №1 также имеется в наличии вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), а с 28 апреля будет доступна вакцина «Ковивак».

Перед вакцинацией пациент может выбрать одну из трех вакцин. О показаниях и противопоказаниях к выбранной вакцине расскажет терапевт до введения первого препарата.

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