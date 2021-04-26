РИАМО - 26 апр. Двухэтажное помещение с назначением использования под музейную деятельность сдали в аренду на ул. Яна Грунта в центре города Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукцион прошел 22 апреля 2021 года в электронном виде. Помещение площадью 211,3 кв. м сдали в аренду на пять лет под музейную деятельность. Лот ушел по цене 685 880 рублей в год.

«Для миллионов людей музей — это неотъемлемый элемент свободного, духовно насыщенного времяпрепровождения», - сообщает пресс-служба.

Гости старинной Коломны могут посетить величественные храмы и древние монастыри, самобытные посадские усадьбы, старые уютные улочки, выставочные залы и музеи на любой вкус и интерес.