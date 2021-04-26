РИАМО - 26 апр. Для того, чтобы зарегистрировать недвижимость в Подмосковье достаточно всего три документа, а после ее регистрации все данные к региональным операторам уходят автоматически, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, дополнительные сервисы запустят в этом году. Ими занимается министерство имущественных отношений Московской области. Также в текущем году изменился порядок подачи документов для регистрации объекта недвижимости.

«В этом году мы изменили подход, если раньше мы ждали, когда люди придут к нам, подадут заявку, то сегодня мы идем к людям. То есть мы уже приходим либо на земельный участок, либо касаемся их посредством call-центра. И уже приходя на обмер объекта недвижимости, приносим необходимый договор, который нужно просто подписать», - сказал Разин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он добавил, что call-центр уже запущен и работает с 7:00 до 23:00 каждый день. От подачи первичной заявки до подачи документов на регистрацию в среднем уйдет до пяти рабочих дней. Через десять рабочих дней уже выдается выписка о зарегистрированных правах.

«Самое главное сегодня то, чтобы зарегистрировать недвижимость достаточно всего три документа – это технический план, который может сделать БТИ, либо другой любой кадастровый инженер, а также собственноручно заполненная декларация на недвижимость. Все», - резюмировал Разин.

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