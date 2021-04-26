РИАМО - 26 апр. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которую задержали за убийство мужа, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Инцидент произошел вечером 25 апреля в квартире жилого дома, расположенного по Оленецкому проезду в Москве.
«Женщина в ходе бытовой ссоры с супругом нанесла последнему одно колото-резаное ранение в область груди. От полученного повреждения 50-летний мужчина скончался на месте происшествия», - сказала Иванова.
Задержанной предъявили обвинение. Она признала вину и раскаялась в содеянном.
С обвиняемой проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
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