РИАМО - 26 апр. В Рузском городском округе не будут закрывать школы в процессе их объединения, учителя сохранят рабочие места, сообщил глава округа Николай Пархоменко.

Объединение школ даст возможность педагогам переходить из одной школы в другую, улучшить показатели в рейтинге учебных учреждений.

«Мы каждого педагога сохраним. <...> Детишки как ходили в школы, так и будут ходить», - сказал Пархоменко на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, в городском округе насчитывается 230 населенных пунктов. Большинство школ сельские и находятся на удалении друг от друга.

Когда и какие справки нужны в школу и детский сад>>