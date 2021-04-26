РИАМО - 26 апр. В Рузском городском округе не будут закрывать школы в процессе их объединения, учителя сохранят рабочие места, сообщил глава округа Николай Пархоменко.
Объединение школ даст возможность педагогам переходить из одной школы в другую, улучшить показатели в рейтинге учебных учреждений.
«Мы каждого педагога сохраним. <...> Детишки как ходили в школы, так и будут ходить», - сказал Пархоменко на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
По его словам, в городском округе насчитывается 230 населенных пунктов. Большинство школ сельские и находятся на удалении друг от друга.
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