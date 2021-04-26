РИАМО - 26 апр. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, что пасхальные яйца можно окрашивать с помощью натуральных красителей, сообщает Nation News.

По ее словам, самый простой и известный способ — луковая шелуха. Для этого вареные яйца нужно положить в отвар луковой шелухи, а после этого можно натереть поверхность масляной тряпочкой для придания блеска, пояснила диетолог.

Еще яйца в преддверии Пасхи можно красить кофе, куркумой, свеклой, шафраном. Чтобы яйца не треснули при варке, в воду можно добавить уксус.

В этом году Пасха выпадает на 2 мая.

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