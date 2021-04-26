РИАМО - 26 апр. Главный детский кардиолог министерства здравоохранения Московской области Альфия Дроздова 27 апреля проведет прием в детской поликлинике Волоколамской ЦРБ, выезд пройдет в рамках проекта «Доступная кардиология», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Она проведет прием маленьких пациентов как с ранее установленными диагнозом, так и с подозрением на патологию сердечно-сосудистой системы.

«Осмотр маленьких пациентов вместе с педиатрами и кардиологами Видного поможет уточнить диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию. Также после осмотра детей будет проведен семинар-тренинг для педиатров на тему: «Амбулаторное наблюдение детей с врожденными пороками сердца до и после оперативного лечения». Всего планируется осмотреть порядка 30 ребят», - сказала Дроздова.

30 июля 2019 года стартовал проект «Доступная кардиология». Выезды главного внештатного детского кардиолога регионального Минздрава уже прошли в городских округах Шаховская, Шатура, Зарайск, Домодедово, Павловский Посад, Руза, Лотошино, Можайский, Коломна, Видное. В текущем году выезды запланировали в городские округа Солнечногорск, Фрязино, Рошаль, а также Луховицы.

Московский кардиолог рассказала о важности прививок от Covid‑19>>