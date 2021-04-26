РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Все административные процедуры сотрудники ДПС Люберецкой Госавтоинспекции обязаны проводить в зоне действия видеорегистраторов, сообщает ОГИБДД МУ МВД «Люберецкое».

Для выполнения данных требований инспекторы дорожно-патрульной службы применяют видеорегистраторы, имеющиеся в патрульных автомобилях ДПС, персональные портативные, которые крепятся на форменное обмундирование, а также обычные бытовые видеокамеры или камеры мобильных телефонов. При наличии видеорегистраторов сотрудники ДПС обязаны проводить административные процедуры в зоне их действия.

Использование подобной аппаратуры в ходе несения службы позволяет собрать доказательственную базу по правонарушению, дать объективную оценку при возникновении спорных ситуаций, защитить сотрудников полиции от ложных обвинений. В соответствии с нормами Гражданского кодекса согласие гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображения в случаях, когда оно осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, не требуется.

Дача взятки должностному лицу является уголовным преступлением. По статье 291 УК РФ «Дача взятки» предусмотрена ответственность в виде штраф до 4 млн рублей, а также возможно лишение свободы на срок до 15 лет.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения во избежание конфликтных ситуаций, исключения фактов коррупционной направленности при проведении административных процедур или просто при общении с инспекторами ДПС находиться в зоне действия видеорегистраторов.