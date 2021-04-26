РИАМО - 26 апр. В Подмосковье владельцам зарегистрированной недвижимости дается 30-процентная скидка на электричество, а также возможен бесплатный вывоз мусора. Кроме того, газифицировать можно только зарегистрированный объект. Об этом сообщил зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

«Зарегистрированная недвижимость — это актив. Можно продать, подарить, взять в кредит под залог этого объекта. Можно зарегистрироваться в этом доме и получать все социальные блага, которые дает сегодня регион. Кроме этого, пенсионеры освобождены от уплаты налогов на жилой дом и земельный участок. В ряде муниципалитетов есть льготы для многодетных и иных социальных категорий граждан», — сказал Разин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он добавил, что со всеми льготами можно ознакомиться на сайте nalog.ru. Кроме того, все страховые выплаты бесспорны только в случае, если объект зарегистрирован.

«30-процентные скидки получают все жители, которые зарегистрировали свои объекты и платят за электричество на 30% меньше. По большому счету, все затраты на регистрацию компенсируются уже в первый год при более дешевой оплате за электроэнергию. Также пересчитывается плата и за вывоз твердых бытовых отходов. В этом смысле тоже есть льгота — в зависимости от площади объекта, сумма скидки варьируется», — отметил Разин.

Кроме того, люди, которые проживают в летом на территории Подмосковья, но имеют квартиры в Москве, например, могут получить льготы по ЖКУ, в частности, не платить за вывоз мусора.

«Можно оформить имущественный налоговый вычет при регистрации объекта недвижимости, жилого дома и также садового дома с этого года. То есть до 260 тыс. рублей можно получить вычет для работающих граждан за счет неуплаты соответствующего НДФЛ», — подчеркнул Разин.

Он напомнил, что газифицировать можно только зарегистрированную недвижимость. Важно проинформировать жителей Подмосковья обо всех выгодах, которые несет в себе регистрация объектов.

«В преддверии 1 мая все пойдут в магазины, садовые центры. Очень важно, чтобы вся информация появилась в прикассовых зонах и люди могли с ознакомиться. Кроме того, в этом году мы адресно пойдем по тем земельным участкам, где есть незарегистрированная недвижимость и в майские праздники органы местного самоуправление вместе с сотрудниками БТИ дойдут до каждого жителя с информацией о том, как можно просто оформить свою недвижимость и получить льготы после регистрации. Конечно, будем использовать уже отработанный механизм адресной рассылки на «Доброделе», — отметил министр.

Также будут оформлены информационные щиты, встречи с председателями СНТ и Telegram-каналы и СМС-чаты.

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