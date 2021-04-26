РИАМО - 26 апр. Родители Подмосковья могут выбрать лагерь для отдыха детей на портале «Летний отдых в Подмосковье», там представлено 87 лагерей региона, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Она добавила, что на сайте родители могут найти подходящий детский лагерь для летнего отдыха в зависимости от цены за смену, возраста ребенка, названия города или тематики.
На сайте также представлена информация, какие документы надо подготовить для ребенка, какая одежда и обувь ему потребуется. Кроме того, указано, кто может получить компенсацию за путевку.
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