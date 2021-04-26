РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 апр. Сотрудникам предприятия ООО «ВМ ПРО» подмосковных Котельников прочитали лекцию о пользе вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.

В минувшие дни состоялась встреча сотрудников предприятия с исполняющим обязанности главврача поликлиники Михаилом Анисимовым и заместителем главы Марией Галузо на тему вакцинации от Covid-19.

На встрече присутствовали порядка 25 человек. Сотрудникам была прочитана лекция о пользе вакцины. Анисимов отметил, что вакцинироваться необходимо каждому из-за увеличения числа заболевших. Сотрудники, контактирующие друг с другом, обязаны не только соблюдать дистанцию, масочный режим, но и сделать прививку в целях безопасности своего здоровья и здоровья окружающих.

После лекции сотрудники задали интересующие их вопросы. В основном они касались противопоказаний по вакцинированию, длительности действия вакцины и побочных эффектов от нее.

В Котельниках действуют несколько пунктов вакцинации, где может привиться каждый желающий. Исключение составляют граждане, имеющие хронические заболевания или заболевания, протекающие в острой стадии.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>