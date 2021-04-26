РИАМО - 26 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в акции «Лес Победы» примет участие большое количество жителей региона, ее нужно сделать интересной и доступной.

Он также поблагодарил всех, кто участвовал в общеобластном субботнике 24 апреля.

«15 мая мы проведем следующую акцию - «Лес Победы», в которую также будет вовлечено большое количество наших жителей. Прошу ее подготовить интересно, доступно, чтобы каждый кто хочет, принял в ней участие», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в регионе продолжаются работы по благоустройству.