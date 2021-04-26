РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Более 20 новых лавочек и свыше 30 мусорных урн появятся в поселке Кузнечики подмосковного Подольска, сообщил депутат округа Евгений Исаев в своем Instagram-аккаунте.

На днях для поселка Кузнечики были приобретены 22 уличные лавочки и 32 урны, которые 24 апреля были доставлены в поселок для последующей установки.

Также в одноименном микрорайоне по госпрограмме Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» выделены средства из бюджета региона и местного бюджета на 2021 год для ремонта автомобильных дорог по улице Генерала Смирнова (от Генерала Смирнова до Варшавского шоссе), Флотскому проезду, бульвару 65-летия Победы.

А по программе «Формирование современной комфортной городской среды» выделены средства из бюджета Московской области и местного бюджета в рамках субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок. Детская площадка появится на улице Академика Доллежаля во дворах домов №№32 и 30.