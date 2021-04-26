РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. 11 медалей различного достоинства завоевали спортсмены из Люберец на Открытом кубке Тульской области по киокусинкай, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в минувшие выходные, их участниками стали порядка 250 спортсменов из разных регионов России.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец стали обладателями пяти золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали Анна Шаталова, Максим Горшков, Алексей Фадеев, Иван Макаров, Максим Дреев. Обладателями серебряных наград стали Вячеслав Парахуда, Юлия Черненок, Екатерина Рудая, бронзовых – Никита Попков, Кирилл Лачихин и Ян Войцеховский.