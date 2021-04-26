РИАМО - 26 апр. До 1 сентября текущего года в Московском областном БТИ планируют зарегистрировать около 60 тыс. объектов, сообщил в понедельник генеральный директор ГБУ Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» Валерий Ломакин.

«На все работы делаем скидку 10%. Готовы, по нашим планам, около 60 тыс. объектов зарегистрировать до 1 сентября», - рассказал Ломакин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Ломакин добавил, что сотрудники областного БТИ принимают обращения во всех городских округах в 14 филиалах, 90 центрах приема населения и в 42 консультационных центрах МФЦ.

«В настоящий момент <...> мы идем к людям, непосредственно ко всем собственникам, <...> во все СНТ. Проводим разъяснительную беседу о преимуществах регистрации», - добавил Ломакин.