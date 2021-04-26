РИАМО - 26 апр. Свыше 300 тыс. дачных объектов на территории Подмосковья попадут под дачную амнистию, сообщил зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

«Наша задача — помочь более чем 300 тыс. объектов зарегистрировать (узаконить права на объекты недвижимости - ред.) в ближайшее время с использованием механизма дачной амнистии», — сказал Разин в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Воробьева.

Он добавил, что больше всего объектов было зарегистрировано в Одинцове, Раменском и Дмитровском округах, Наро-Фоминске, Истре, Солнечногорске, Богородском округе, Чехове, Пушкине и Ступине.

«В этом году наша задача — зарегистрировать не менее 100 тыс. таких объектов и позволить людям воспользоваться всеми возможностями», — подчеркнул Разин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей дачной амнистии является возможность оформления права на свою собственность без сложностей и волокиты.

В декабре 2020 года в РФ вступил в силу закон о так называемой дачной амнистии, продливший ее до 1 марта 2026 года. До этого срока россияне смогут применить упрощенный порядок оформления прав на свои садовые или жилые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. При этом право собственности на участок должно было быть получено до 30 января 2001 года.

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