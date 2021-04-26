РИАМО - 26 апр. В городском округе Домодедо Московской области, деревне Заболотье, корп.стр. 1 открылась новая полноформатная АЗС сети «Газпромнефть».

На заправочной станции реализуется автомобильное топливо производства нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти»: бензины АИ-92 и 95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, а также дизельное топливо «Дизель ОПТИ».

Станция работает по системе пост-оплаты, при которой клиенты сначала заправляют автомобили на одной из шести топливораздаточных колонок самостоятельно или с помощью заправщика, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом в мобильном приложении. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

В павильоне автозаправочной станции расположен магазин, в котором представлены более 1500 наименований товаров. На АЗС работает фирменное Drive Cafe, где можно купить натуральный кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.

Дополнительно автолюбители могут бесплатно подкачать шины, воспользоваться сетью Wi-Fi и краном с технической водой для мытья фар, стекол и номерных знаков автомобиля.

На всех станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети «Газпромнефть» по всей стране.

До 30 апреля 2021 года участники программы лояльности при заправке от 30 литров и покупке кофе и хот-дога могут принять участие в акции «Выгодно вместе» и сэкономить до 2 рублей с литра топлива.

В Московской расположено 107 АЗС сети «Газпромнефть». Найти путь до ближайшей станции можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.​