РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивиста, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты знакомого, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 35-летнего местного жителя о краже более 53 тыс. рублей с банковской карты. Полицейскими установлено, что заявитель передал принадлежащую ему карту знакомому для покупки товаров, но подозреваемый отправился в один из банкоматов на улице Западной и снял денежные средства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель, который пояснил, что потратил похищенное на личные нужды. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.