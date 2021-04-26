РИАМО - 26 апр. В центральных регионах России, в том числе Московском регионе, 27 апреля прогнозируются интенсивные осадки, переходящие в снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице в первой половине этой недели температура не поднимется выше плюс 6 – плюс 9 градусов.

Небольшое потепление в Москве возможно к 29-30 апреля, тогда столбики термометров поднимутся до плюс 10 – плюс 12 градусов. Но и данная температура ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

По данным на сайте Гидрометцентра РФ, всю неделю в городе будет облачная погода. Также прогнозируется ветер со скоростью до 10 м/с.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>