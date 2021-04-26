РИАМО - 26 апр. Резиденты особой экономической зоны «Дубна» на деловом приеме узнали о новых мерах поддержки бизнеса, сообщается на официальном сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Никита Иванов рассказал о поддержке бизнеса.

В свою очередь, исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Алексей Плетнев представил возможности своего фонда для компаний, действующих на международном рынке.

А директор фонда Павел Ильин рассказал о льготных займах для промышленных предприятий.

Условия, сроки и целевое направление финансирования промышленных проектов в части трансфера передовых промышленных технологий обозначил Вадим Куликов, директор Международного фонда технологического развития в Международном банке экономического сотрудничества.

Кроме того, руководитель направления развития территорий Ассоциации кластеров и технопарков России Алексей Андреев объяснил, как может пригодиться наукоемкому бизнесу членство в Ассоциации кластеров и технопарков России (АКиТ).

А президент торгово-промышленной палаты Дубны Владимир Бобров напомнил об услугах для бизнеса, которые можно получить, вступив в ТПП Дубны.

О подготовке профессиональных кадров в Госуниверситете «Дубна» для предприятий особой экономической зоны рассказал проректор по учебно-методической работе университета Андрей Деникин.

Специальная сессия делового приема «Территория бизнеса» стала гармоничным дополнением торжеств по поводу 15-летия ОЭЗ «Дубна». Участники этой сессии в очередной раз продемонстрировали высокую динамику деловой активности предприятий особой экономической зоны в Дубне.