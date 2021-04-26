РИАМО - 26 апр. Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции важно наращивать в коллективах предприятий Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы входим в праздничный период. Президент (Владимир Путин - ред.) объявил с 1 по 10 число выходные дни. Тема вакцинации и здравоохранения по-прежнему очень актуальна. Радикального снижения и занятых коек, а также выявленных случаев не происходит. <...> Главы должны позаботиться и разъяснить (о вакцинации - ред.)», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что процедура вакцинации является добровольной, однако чем больше людей вакцинировались, тем ниже число госпитализаций.

«Многие предприятия нуждаются в дополнительном внимании, присутствии врача, <...> чтобы они (сотрудники - ред.) вакцинировались», — заключил Воробьев.

В этом году нерабочими днями будут 1-10 мая, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ подписан в целях сохранения тенденции сокращения распространения Covid-19 и укрепления здоровья россиян.

Жителям Подмосковья рекомендовали пройти Covid‑вакцинацию в преддверии майских праздников. Вакцинация в регионе доступна в более 220 стационарных пунктах. Кроме того, прививки также делают в торговых центрах и на предприятиях.

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