РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 28 апреля во время традиционной встречи с жителями в режиме онлайн ответит на вопросы горожан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! 28 апреля проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы в режиме онлайн. Обсудим работы по весенне-летнему благоустройству дворовых, общегородских территорий, рекреационных зон, а также ряд других наиболее актуальных тем. Трансляцию можно будет посмотреть в моем аккаунте в Instagram и на странице в социальной сети «ВКонтакте» 28 апреля в 18:00», - отметил Ружицкий.

Свои вопросы можно отправлять на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.