РИАМО - 26 апр. Процедура программы лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг «Коммунальный бонус» должна быть понятна гражданам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Коммунальный кэшбек, обращаю внимание глав, эта процедура должна быть понятна всем нашим жителям. Центры - МФЦ, ЕИРЦ - должны давать разъяснения», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что все должно четко работать.

Программа стартует 1 мая, администратором является единый региональный расчетный центр МособлЕИРЦ.

Данная программа позволяет дисциплинированным плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.

Участником программы может стать любой житель региона, который своевременно и в полном объеме оплачивает коммунальные платежи через онлайн сервисы МособлЕИРЦ.

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