РИАМО - 26 апр. Процедура программы лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг «Коммунальный бонус» должна быть понятна гражданам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что все должно четко работать.
Программа стартует 1 мая, администратором является единый региональный расчетный центр МособлЕИРЦ.
Данная программа позволяет дисциплинированным плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.
Участником программы может стать любой житель региона, который своевременно и в полном объеме оплачивает коммунальные платежи через онлайн сервисы МособлЕИРЦ.
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