РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Баскетболисты городского округа Люберцы заняли третье место на первенстве Центрального федерального округа сезона 2020-2021 годов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Финальный этап соревнований проходил в Покровском Одинцовского округа.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы стали бронзовыми призерами первенства ЦФО по баскетболу сезона 2020-2021 годов. Поздравляем ребят и их тренера Сергея Дзантиева с отличным результатом в первенстве ЦФО по баскетболу среди юношей 2009 года рождения», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что лучшим игроком команды признан Кирилл Григорьев.