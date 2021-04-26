РИАМО - 26 апр. Система получения выплат, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время послания, должна быть простой и понятной для всех жителей Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важный вопрос — выплаты. Школьники, многодетные семьи, люди, которым необходима помощь, забота, должны получать выплаты. Акцент (в послании президента РФ - ред.) был сделан на то, чтобы это было максимально удобно. Чтобы все было максимально оцифровано», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что система должна упростить процесс получения выплат для граждан.

Президент в послании Федеральному собранию 21 апреля объявил о новых мерах поддержки россиян. Так, в середине августа на каждого ребенка школьного возраста будет выплачено по 10 тыс. рублей. Выплату также получат и будущие первоклассники.

Также глава государства предложил установить выплату в 5650 рублей в месяц на каждого ребенка в семьях с одним родителем.

Беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках и находящиеся в трудной материальной ситуации, будут получать по 6350 рублей в месяц. Также предложена обязательная компенсация в размере 100% зарплаты на время больничного по уходу за ребенком до 7 лет.

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