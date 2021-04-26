РИАМО - 26 апр. Главной задачей дачной амнистии является возможность оформления права на свою собственность без сложностей и волокиты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Цель дачной амнистии – сделать так, чтобы люди без каких-либо сложностей, волокиты могли оформить свои законные права на дома, в которых уже давно проживают. Наша задача зарегистрировать, чтобы у человека было право собственности», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в данном вопросе очень важна работа БТИ и Росреестра.​

В декабре прошлого года вступил в силу закон о так называемой дачной амнистии, продливший ее до 1 марта 2026 года. До этого срока россияне смогут применить упрощенный порядок оформления прав на свои садовые или жилые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. При этом право собственности на участок должно было быть получено до 30 января 2001 года.

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